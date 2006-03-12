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    OHL. Свечников продлил результативную серию до 20 матчей, Соколов стал лидером гонки снайперов

    Теги драфт НХЛ юниорская лига Онтарио Бэрри Колтс Питерборо Дмитрий Соколов Андрей Свечников

    «Бэрри» обыграл «Питерборо» (6:4) в очередном матче регулярного чемпионата юниорской лиги Онтарио. 

    Свой вклад в победу внесли и российские форварды «Колтс». 

    Дмитрий Соколов сделал дубль и продлил результативную серию до 13 матчей. Всего у него стало 90 (48+42) очков в 61 матче сезона. Он единолично возглавил снайперскую гонку лиги, а также идет в топ-5 лучших бомбардиров.

    Андрей Свечников набрал 2 (0+2) очка и продлил результативную серию до 20 матчей. Всего у него стало 66 (37+29) очков в 41 матче сезона. 

    Напомним, что 17-летний Свечников является одним из главных фаворитов драфта НХЛ-2018. 

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