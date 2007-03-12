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    OHL. Свечников продлил результативную серию до 19 матчей, Соколов разделил лидерство в гонке снайперов

    Теги драфт НХЛ юниорская лига Онтарио Бэрри Колтс Дмитрий Соколов Андрей Свечников

    «Бэрри» проиграл «Оуэн Саунд» (5:6 ОТ) в очередном матче регулярного чемпионата юниорской лиги Онтарио. 

    Несмотря на это, второй и третьей звездами встречи были признаны российские нападающие «Колтс» Дмитрий Соколов и Андрей Свечников

    Соколов набрал 4 (2+2) очка и продлил результативную серию до 12 матчей. Всего у него стало 88 (46+42) очков в 60 матчах сезона. Он вошел в топ-5 лучших бомбардиров лиги и разделил лидерство в снайперской гонке с одноклубником Аароном Лучуком. 

    Свечников набрал 3 (2+1) очка и продлил результативную серию до 19 матчей. Всего у него стало 64 (37+27) очка в 40 матчах сезона. 

    Напомним, что 17-летний Свечников является одним из главных фаворитов драфта НХЛ-2018. 

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