OHL. Свечников продлил результативную серию до 19 матчей, Соколов разделил лидерство в гонке снайперов

«Бэрри» проиграл «Оуэн Саунд» (5:6 ОТ) в очередном матче регулярного чемпионата юниорской лиги Онтарио.

Несмотря на это, второй и третьей звездами встречи были признаны российские нападающие «Колтс» Дмитрий Соколов и .

Соколов набрал 4 (2+2) очка и продлил результативную серию до 12 матчей. Всего у него стало 88 (46+42) очков в 60 матчах сезона. Он вошел в топ-5 лучших бомбардиров лиги и разделил лидерство в снайперской гонке с одноклубником Аароном Лучуком.

Свечников набрал 3 (2+1) очка и продлил результативную серию до 19 матчей. Всего у него стало 64 (37+27) очка в 40 матчах сезона.

Напомним, что 17-летний Свечников является одним из главных фаворитов драфта НХЛ-2018.