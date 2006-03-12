Егор Миловзоров: «Вышли хорошо настроенными на матч, подвело волнение, недостаток опыта»

Нападающий Егор Миловзоров рассказал о причинах поражения в пятом матче серии с «Магниткой» (1:4) 1-го раунда Кубка Гагарина (2-3).

«Сегодня не получилось стерпеть в начале, не получить удалений. Мы вышли хорошо настроенными на матч, и у нас многое получалось.

Где-то переигрывали соперника, но получили три удаления подряд. После забитого гола — быстрый ответный, потом несколько удалений соперник реализовал, и игра после такого накала немного успокоилась. И вот такой итог.

Несколько нарушений численного состава в начале матча из-за волнения? Если бы я знал. Чрезмерное желание. Мы выбежали на матч, полный дворец, хотели выигрывать.

Наверное, комплекс каких-то причин. Волнение. Может быть, недостаток опыта, чрезмерное желание.

Все матчи очень упорные, команды равны? Мы боремся, стараемся. — очень стабильный, сильный и опытный.

Очень хотим быть как минимум равными и конкурентоспособными и хотим выигрывать. Будем бороться до конца», – сказал Миловзоров.