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    Егор Миловзоров: «Вышли хорошо настроенными на матч, подвело волнение, недостаток опыта»

    Теги Металлург Мг Автомобилист Егор Миловзоров КХЛ Кубок Гагарина

    Нападающий «Автомобилиста» Егор Миловзоров рассказал о причинах поражения в пятом матче серии с «Магниткой» (1:4) 1-го раунда Кубка Гагарина (2-3).

    «Сегодня не получилось стерпеть в начале, не получить удалений. Мы вышли хорошо настроенными на матч, и у нас многое получалось.

    Где-то переигрывали соперника, но получили три удаления подряд. После забитого гола — быстрый ответный, потом несколько удалений соперник реализовал, и игра после такого накала немного успокоилась. И вот такой итог. 

    Несколько нарушений численного состава в начале матча из-за волнения? Если бы я знал. Чрезмерное желание. Мы выбежали на матч, полный дворец, хотели выигрывать.

    Наверное, комплекс каких-то причин. Волнение. Может быть, недостаток опыта, чрезмерное желание. 

    Все матчи очень упорные, команды равны? Мы боремся, стараемся. «Металлург» — очень стабильный, сильный и опытный.

    Очень хотим быть как минимум равными и конкурентоспособными и хотим выигрывать. Будем бороться до конца», – сказал Миловзоров.

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