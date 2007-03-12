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    Герман Титов: «Главное для «Авангарда» – играть правильно и не удаляться. У Уфы очень хорошее большинство»

    Теги Авангард Салават Юлаев КХЛ Кубок Гагарина Герман Титов

    Главный тренер «Авангарда» Герман Титов поделился ожиданиями от пятого матча серии первого раунда Кубка Гагарина против «Салавата Юлаева» (2-2). 

    «Серия идет давно, соперники изучили друг друга очень хорошо. Сюрпризов ожидать трудно. Главное – полностью выполнять игровое задание, и, конечно, не удаляться. Мы знаем, что у Уфы очень хорошее большинство, а удалений в этой серии очень много.

    Физические кондиции нельзя исключать, но самое главное – правильная игра.

    Моральное состояние? Ребята сконцентрированы и готовы к игре, но матч покажет», – сказал Титов. 

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