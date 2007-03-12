Герман Титов: «Главное для «Авангарда» – играть правильно и не удаляться. У Уфы очень хорошее большинство»

Главный тренер Герман Титов поделился ожиданиями от пятого матча серии первого раунда Кубка Гагарина против (2-2).

«Серия идет давно, соперники изучили друг друга очень хорошо. Сюрпризов ожидать трудно. Главное – полностью выполнять игровое задание, и, конечно, не удаляться. Мы знаем, что у Уфы очень хорошее большинство, а удалений в этой серии очень много.

Физические кондиции нельзя исключать, но самое главное – правильная игра.

Моральное состояние? Ребята сконцентрированы и готовы к игре, но матч покажет», – сказал Титов.