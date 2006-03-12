Александр Гуськов: «Может, плей-офф украсят матчи между Западом и Востоком»

Бывший защитник ЦСКА и «Локомотива» прокомментировал завершение трех серий на Западе со счетом 4:0.

«Я многого ждал от «Торпедо», думал, что навяжут борьбу . Хотя понимал, что ярославцы сильнее и пройдут дальше.

Ни разу не победив в этой серии, нижегородцы показали, что только в регулярке успешно выступают. Очень плохая реализация моментов у , к тому же есть вопросы к подбору игроков.

Может быть, плей-офф украсят матчи между Западом и Востоком. Но здесь надо продумывать регламент.

Благодаря этому мы, может быть, увидим более интригующие серии. Хотя уровень команд порой разнится, в том числе финансовые возможности клубов могут сильно отличаться, отсюда и такая разница», – сказал Гуськов.