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    Александр Гуськов: «Может, плей-офф украсят матчи между Западом и Востоком»

    Теги Локомотив Торпедо Александр Гуськов КХЛ Кубок Гагарина

    Бывший защитник ЦСКА и «Локомотива» Александр Гуськов прокомментировал завершение трех серий на Западе со счетом 4:0.

    «Я многого ждал от «Торпедо», думал, что навяжут борьбу «Локомотиву». Хотя понимал, что ярославцы сильнее и пройдут дальше.

    Ни разу не победив в этой серии, нижегородцы показали, что только в регулярке успешно выступают. Очень плохая реализация моментов у «Торпедо», к тому же есть вопросы к подбору игроков.

    Может быть, плей-офф украсят матчи между Западом и Востоком. Но здесь надо продумывать регламент.

    Благодаря этому мы, может быть, увидим более интригующие серии. Хотя уровень команд порой разнится, в том числе финансовые возможности клубов могут сильно отличаться, отсюда и такая разница», – сказал Гуськов.

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