Владелец «Каролины»: «Питерс замечательно работает. Просто пока нет результата»

Владелец «Каролины» Том Дандон рассказал, кого бы хотел видеть на месте генерального менеджера команды.

«Мне нужен агрессивный человек, который разделяет мои взгляды, способный принимать решения. Он должен чувствовать себя комфортно в процессе принятия решения с большим количеством вводных. Надеюсь, что эти решения повлияют на организацию процесса. Это происходит в большинстве компаний.

Мне нужен человек, который умеет собирать информацию. Она может поступать от скаутов, генеральных менеджеров клубов, других людей, он может получать ее за счет собственных наблюдений. Так он сможет наладить процесс работы, который сделает команду лучше.

Надеюсь, что победы придут. Я знаю, что игроки этого хотят и стараются. К ним у меня нет претензий. Они расстроены. Они работают больше нас, многим жертвуют. Им не все равно, и они делают все возможное. В этом плане меня все устраивает.

Я думаю, что Питерс замечательно работает. Просто пока нет результата.

Конечно, у нового генерального менеджера будет право голоса по поводу выбора главного тренера. Было бы несправедливо приглашать человека на это место и лишать его возможности высказаться на эту тему.

Но и сам Питерс примет в этом участие. Билл будет решать, захочет ли он остаться. Мне он нравится», – описал ситуацию Дандон.