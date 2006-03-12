Петерис Скудра: «Возможно, была моя последняя игра с «Торпедо», поэтому прослезился»

Главный тренер Петерис Скудра объяснил, почему он не смог сдержать слез на пресс-конференции после вылета из Кубка Гагарина.

«Это не из-за того, что не получилось победить, здесь немножко другие эмоции… Я вспомнил про все пять лет, которые провел в Нижнем Новгороде. И прослезился. Мы никого не можем упрекнуть.

Играли с абсолютно на равных. В Ярославле проиграли два матча с одинаковым счетом 1:2, дома уступили в двух овертаймах – 2:3. Повторюсь, серия абсолютно равная. Да, от кого-то, как это часто бывает, ждали большего. К сожалению, не сложилось.

Я реально хочу переварить то, что произошло в этом году и за последние пять лет. Наверное, эмоции, которые были после четвертой игры, связаны с тем, что в голове сидела мысль: возможно, это последняя игра за «Торпедо». Но какой-то конкретики на данный момент нет. Нужно все взвесить, понять», – сказал Скудра