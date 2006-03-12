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    Антон Белов дисквалифицирован на 2 матча, Странски – на 3

    Теги Северсталь СКА дисквалификации Антон Белов КХЛ Кубок Гагарина Матей Странски

    Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ дисквалифицировал защитника СКА Антона Белова на 2 матча.

    СДК вынес решение по итогам рассмотрения эпизодов четвертого матча серии первого раунда Кубка Гагарина между «Северсталью» и СКА (0:2, 0-4 в серии). 

    На основании представленных материалов СДК решил оставить без изменений наложенное на Белова за нарушение на 58-й минуте наказание по правилу 540б (атака в голову или шею) – большой плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5+20 минут), а также дисквалифицировать на два матча и подвергнуть денежному штрафу.

    Также СДК оставил без изменений наказание нападающего «Северстали» Матея Странски по правилу 537г (удар клюшкой) в виде большого плюс автоматически дисциплинарного до конца игры штрафа (5+20 минут), полученное на 59-й минуте.

    На Странски наложена дисквалификация на 3 матча (перенесется на следующий сезон – прим. Sports.ru) и денежный штраф.

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