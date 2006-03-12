Антон Белов дисквалифицирован на 2 матча, Странски – на 3

Спортивно-дисциплинарный комитет дисквалифицировал защитника СКА Антона Белова на 2 матча.

СДК вынес решение по итогам рассмотрения эпизодов четвертого матча серии первого раунда Кубка Гагарина между «Северсталью» и СКА (0:2, 0-4 в серии).

На основании представленных материалов СДК решил оставить без изменений наложенное на Белова за нарушение на 58-й минуте наказание по правилу 540б (атака в голову или шею) – большой плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5+20 минут), а также дисквалифицировать на два матча и подвергнуть денежному штрафу.

Также СДК оставил без изменений наказание нападающего Матея Странски по правилу 537г (удар клюшкой) в виде большого плюс автоматически дисциплинарного до конца игры штрафа (5+20 минут), полученное на 59-й минуте.

На Странски наложена дисквалификация на 3 матча (перенесется на следующий сезон – прим. Sports.ru) и денежный штраф.