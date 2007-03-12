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    НХЛ. «Вегас» подписал контракт с незадрафтованным защитником Уайтклаудом из NCAA

    Теги переходы НХЛ Вегас NCAA Зак Уайтклауд

    «Вегас» объявил о подписании трехлетнего контракта новичка с защитником Заком Уайтклаудом. 

    21-летний канадец выступал за команду университета Бемиджи в NCAA. Клубами НХЛ ранее задрафтован не был. 

    В текущем сезоне набрал 19 (4+15) очков в 36 матчах студенческой лиги при показателе полезности «-4». Также провел 2 матча за сборную Канады на Кубке Карьялы и набрал 1 (0+1) очко. 

    Отмечается, что Уайтклаудом также интересовались «Тампа» и «Лос-Анджелес». 

    Игрок присоединится к «Вегасу» и проведет с командой остаток текущего сезона. 

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