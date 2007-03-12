НХЛ. «Вегас» подписал контракт с незадрафтованным защитником Уайтклаудом из NCAA

объявил о подписании трехлетнего контракта новичка с защитником Заком Уайтклаудом.

21-летний канадец выступал за команду университета Бемиджи в NCAA. Клубами ранее задрафтован не был.

В текущем сезоне набрал 19 (4+15) очков в 36 матчах студенческой лиги при показателе полезности «-4». Также провел 2 матча за сборную Канады на Кубке Карьялы и набрал 1 (0+1) очко.

Отмечается, что Уайтклаудом также интересовались «Тампа» и «Лос-Анджелес».

Игрок присоединится к «Вегасу» и проведет с командой остаток текущего сезона.