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    НХЛ. Холл прервал 26-матчевую результативную серию. Вместе с серией Кэйна она стала самой длинной в XXI веке

    Теги Нью-Джерси НХЛ Патрик Кэйн Тэйлор Холл

    Форвард «Нью-Джерси» Тэйлор Холл не набрал очков в матче с «Виннипегом» (2:3) и завершил свою 26-матчевую результативную серию. 

    Канадец повторил рекорд Патрика Кэйна по продолжительности результативной серии в НХЛ в XXI веке. 

    Всего в истории лиги он стал 8-м игроком, чья серия продолжалась 26 или более матчей. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки – 51 матч подряд с набранными очками в сезоне-1983/84. 

    Отметим, что по ходу своей серии Холл пропускал матчи из-за травм, поэтому с точки зрения статистики очков в матчах подряд без пропусков (point streak) она продлилась 19 матчей.

    По ее ходу он побил клубный рекорд «Нью-Джерси», установленный Патриком Элиашем (15 матчей). 

    Со статистикой Холла можно ознакомиться здесь

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