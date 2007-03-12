НХЛ. Холл прервал 26-матчевую результативную серию. Вместе с серией Кэйна она стала самой длинной в XXI веке

Форвард «Нью-Джерси» Тэйлор Холл не набрал очков в матче с «Виннипегом» (2:3) и завершил свою 26-матчевую результативную серию.
Канадец повторил рекорд Патрика Кэйна по продолжительности результативной серии в НХЛ в XXI веке.
Всего в истории лиги он стал 8-м игроком, чья серия продолжалась 26 или более матчей. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки – 51 матч подряд с набранными очками в сезоне-1983/84.
Отметим, что по ходу своей серии Холл пропускал матчи из-за травм, поэтому с точки зрения статистики очков в матчах подряд без пропусков (point streak) она продлилась 19 матчей.
По ее ходу он побил клубный рекорд «Нью-Джерси», установленный Патриком Элиашем (15 матчей).
Со статистикой Холла можно ознакомиться здесь.