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    Сергей Борисов: Телевидение потеряло очень многое с уходом Гимаева из жизни, он не боялся говорить

    Теги Сергей Борисов Сергей Гимаев-старший КХЛ ТВ

    Голкипер «Ермака», бывший комментатор КХЛ ТВ Сергей Борисов вспомнил о своей работе с известным экспертом Сергеем Гимаевым, ушедшим из жизни почти год назад.

    — Согласны, что наше спортивное телевидение понесло большую потерю со смертью Сергея Гимаева?

    — Безусловно. Сергей Наильевич, царствие небесное, был потрясающий человек, комментатор и эксперт. Хотя, бывало, мы с ним и спорили… Телевидение потеряло очень многое с его уходом из жизни. Сергей Гимаев у меня еще и тренером был в свое время! Сейчас его вспомнили, у меня аж мурашки появились… Эксперт — это тот человек, который знает, о чем говорит. Эксперт должен обозначить ту или иную проблему в команде, в чемпионате, в сборной и так далее. Гимаев не боялся говорить! У него был огромный авторитет во всех кругах нашего спорта. Да и не в авторитете только дело, а в том, что он знал, что работает для болельщиков, и не стесняясь поднимал проблемы. Вспомните студию на КХЛ ТВ, когда он жестко говорил про новокузнецкий «Металлург». В общем, много можно говорить, почему с уходом Гимаева телевидение много потеряло… Но суть в том, что болельщик разбирается в хоккее и когда ему вешают лапшу на уши, он это понимает!

    — Вы не поверили, когда услышали эту ужасную новость?

    — Не поверил. Я ехал в Нижний Новгород проводить вратарские сборы, и мне пришло SMS. Я ответил, что это дурацкая шутка. А потом остановился и почитал новости. Оставшиеся 300 километров я ехал в полной тишине и не понимал, что это может быть правдой. Не мог смириться с этим.

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