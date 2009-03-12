Сергей Борисов: Телевидение потеряло очень многое с уходом Гимаева из жизни, он не боялся говорить

Голкипер «Ермака», бывший комментатор КХЛ ТВ Сергей Борисов вспомнил о своей работе с известным экспертом Сергеем Гимаевым, ушедшим из жизни почти год назад.

— Согласны, что наше спортивное телевидение понесло большую потерю со смертью Сергея Гимаева?

— Безусловно. Сергей Наильевич, царствие небесное, был потрясающий человек, комментатор и эксперт. Хотя, бывало, мы с ним и спорили… Телевидение потеряло очень многое с его уходом из жизни. Сергей Гимаев у меня еще и тренером был в свое время! Сейчас его вспомнили, у меня аж мурашки появились… Эксперт — это тот человек, который знает, о чем говорит. Эксперт должен обозначить ту или иную проблему в команде, в чемпионате, в сборной и так далее. Гимаев не боялся говорить! У него был огромный авторитет во всех кругах нашего спорта. Да и не в авторитете только дело, а в том, что он знал, что работает для болельщиков, и не стесняясь поднимал проблемы. Вспомните студию на КХЛ ТВ, когда он жестко говорил про новокузнецкий «Металлург». В общем, много можно говорить, почему с уходом Гимаева телевидение много потеряло… Но суть в том, что болельщик разбирается в хоккее и когда ему вешают лапшу на уши, он это понимает!

— Вы не поверили, когда услышали эту ужасную новость?

— Не поверил. Я ехал в Нижний Новгород проводить вратарские сборы, и мне пришло SMS. Я ответил, что это дурацкая шутка. А потом остановился и почитал новости. Оставшиеся 300 километров я ехал в полной тишине и не понимал, что это может быть правдой. Не мог смириться с этим.