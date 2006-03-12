Семен Кошелев: «Авангард» вышел неготовым и проспал начало матча с «Салаватом»

Нападающий Семен Кошелев прокомментировал результат матча 1/4 финала Восточной конференции с (2:4, счет серии 2–2).

«Мы сами вышли будто неготовыми, хотя все готовились. Нам надо подумать над этим, разобрать ошибки и на следующую игру выйти более сконцентрированными, собранными и заряженными на победу. Мы проспали начало от этого и получилось, что в скорости уступаем.

Физическое состояние? Все хорошо, мы хорошо себя чувствуем. Нужно лезть на ворота, создавать трафик, реализовывать свои моменты, забрасывать «с мясом» голы», – сказал Кошелев.