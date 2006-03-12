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    Семен Кошелев: «Авангард» вышел неготовым и проспал начало матча с «Салаватом»

    Теги Авангард Салават Юлаев КХЛ Кубок Гагарина Семен Кошелев

    Нападающий «Авангарда» Семен Кошелев прокомментировал результат матча 1/4 финала Восточной конференции с «Салаватом Юлаевым» (2:4, счет серии 2–2).

    «Мы сами вышли будто неготовыми, хотя все готовились. Нам надо подумать над этим, разобрать ошибки и на следующую игру выйти более сконцентрированными, собранными и заряженными на победу. Мы проспали начало от этого и получилось, что в скорости уступаем.

    Физическое состояние? Все хорошо, мы хорошо себя чувствуем. Нужно лезть на ворота, создавать трафик, реализовывать свои моменты, забрасывать «с мясом» голы», – сказал Кошелев.

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