Виктор Козлов: «Как можно быть недовольным игрой Коваржа и Мозякина?»

Главный тренер «Магнитки» Виктор Козлов рассказал о победе над (3:1, 2-1 в серии) в третьем матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.

– В начале «Автомобилист» побежал, очень опасно атаковал, но очень надежно сыграл в обороне.

У соперника было несколько моментов, чтобы забить еще пару голов, но наш вратарь был на высоте.

Второй и третий периоды – ребята начали добавлять обороты и хорошо, что сегодня выиграли. Очень важный для нас матч.

– Сегодня многих удивило, что в заявке даже не было . Почему?

– Илья заболел, поэтому не смог принять участие в игре.

– Третий матч подряд с «Автомобилистом» проигрываем. В чем причина?

– Согласен. Есть упущения в начале матча. Будем работать, будем думать.

Опять же нужно отдать должное – «Автомобилист» хороший соперник, с отличным подбором игроков. Они хорошо начали.

Но повторюсь – я доволен тем, как наши ребята среагировали на это и как провели второй и третий период.

– Мозякин и Коварж организовали сегодня две отличные комбинации. Довольны их игрой?

– Конечно, как можно быть недовольным игрой Коваржа и Мозякина? Я еще и порадовался, что Сергей забил сегодня свой пятисотый гол.

И не только мы, но и все болельщики порадовались такой игре первоклассных хоккеистов, – заявил Козлов.