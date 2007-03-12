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    Виктор Козлов: «Как можно быть недовольным игрой Коваржа и Мозякина?»

    Теги Металлург Мг Автомобилист Сергей Мозякин Василий Кошечкин Виктор Козлов КХЛ Кубок Гагарина Ян Коварж Илья Самсонов

    Главный тренер «Магнитки» Виктор Козлов рассказал о победе над «Автомобилистом» (3:1, 2-1 в серии) в третьем матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.

    – В начале «Автомобилист» побежал, очень опасно атаковал, но Василий Кошечкин очень надежно сыграл в обороне.

    У соперника было несколько моментов, чтобы забить еще пару голов, но наш вратарь был на высоте.

    Второй и третий периоды – ребята начали добавлять обороты и хорошо, что сегодня выиграли. Очень важный для нас матч.

    – Сегодня многих удивило, что в заявке даже не было Ильи Самсонова. Почему?

    – Илья заболел, поэтому не смог принять участие в игре.

    – Третий матч подряд с «Автомобилистом» проигрываем. В чем причина?

    – Согласен. Есть упущения в начале матча. Будем работать, будем думать.

    Опять же нужно отдать должное – «Автомобилист» хороший соперник, с отличным подбором игроков. Они хорошо начали.

    Но повторюсь – я доволен тем, как наши ребята среагировали на это и как провели второй и третий период.

    – Мозякин и Коварж организовали сегодня две отличные комбинации. Довольны их игрой?

    – Конечно, как можно быть недовольным игрой Коваржа и Мозякина? Я еще и порадовался, что Сергей забил сегодня свой пятисотый гол.

    И не только мы, но и все болельщики порадовались такой игре первоклассных хоккеистов, – заявил Козлов.

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