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    Дмитрий Кагарлицкий: «При игре в равных составах со СКА у нас больше шансов на победу. Надо меньше удаляться»

    Теги Северсталь СКА Дмитрий Кагарлицкий Олег Знарок КХЛ Кубок Гагарина

    Нападающий «Северстали» Дмитрий Кагарлицкий ответил на вопросы перед третьим матчем серии 1/4 финала Кубка Гагарина со СКА.

    – Как вы можете обыграть СКА? Разве это реально?

    – Факт в том, что нужно меньше удаляться. При игре «5 на 5» у нас больше шансов на победу.

    И надо действовать строже в обороне. Мы внесли небольшие коррективы в защите перед третьим матчем. Надеюсь, это сработает.

    – Свалился камень с души, что теперь «Северсталь» никто не исключит из плей-офф?

    – Все пацаны проделали огромную работу. И не только игроки, а руководство, пресса, болельщики… Я не знаю итоговое решение. Не написали же еще, что «Северсталь» не исключат 100 процентов.

    Я надеюсь, это факт. Но решение ведь лига примет позже. Так что рано радоваться и загадывать. Пока мы думаем только о плей-офф.

    Да и что от нас зависит? Мы сделали все, что смогли. А решение будут принимать наверху. И вряд ли нас туда позовут.

    – Перед плей-офф появился слух, что Дмитрий Кагарлицкий подпишет контракт со СКА. Что скажете?

    – Я знаю, что эта информация не имеет под собой никакого основания. Я на связи со своим агентом, и он тоже впервые об этом слышал.

    – Этот слух вас будоражит?

    – Да бросьте. Люди могут обсуждать, но я ведь знаю факт – у меня не было предложения из СКА.

    Возникни интерес, мой агент узнал бы, так? Или есть какой-то глобальный план насчет меня?

    – Есть приоритет?

    – Я ни с кем не вел переговоры. Хочу хорошо закончить сезон, чтобы команда очень хорошо выступила в плей-офф. Насколько это возможно. Нужно победить в третьем матче. А там разберемся.

    Потом уже сядем, подумаем. Может, агент что-то подскажет. Но пока это лишь слухи.

    – Для вас мотивация – попасть на чемпионат мира? Важно ли показать себя против СКА, перед Олегом Знарком?

    – Не скажу, что хочу что-то показать именно СКА и Знарку. Я ведь очень долго не играл в плей-офф.

    У меня это было лишь однажды в карьере, когда я выступал в «Донбассе». И был не на ведущих ролях, потому что перенес тяжелую травму.

    А мне уже 29 лет. Конечно, хоккеист должен доказывать на каждой тренировке, что он может.

    Но в этой серии мне важно, что большой хоккей вернулся в марте в Череповец. Все очень переживали, ждали этот день. Я очень сильно из-за этого волновался, – сказал Кагарлицкий.

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