Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    Александр Селиванов: «Некоторые игроки сами хотят уйти из «Адмирала», но костяк команды планируем сохранить»

    Теги Александр Селиванов КХЛ Адмирал

    Заместитель генерального директора «Адмирала» по спортивной работе Александр Селиванов рассказал о возможных изменениях в команде.

    «Мы ищем главного тренера, рассматриваем кандидатов. Нынешний исполняющий обязанности главного тренера Олег Леонтьев тоже в этом списке. Примерно к концу марта мы объявим окончательное решение по тренерскому штабу на следующий сезон. У нас будет молодая команда. Быстрая и перспективная. Нужен специалист, который умеет работать с молодежью и умеет ставить командную игру.

    Есть игроки, которые хотят самостоятельно покинуть клуб, а есть такие, которых мы сами не рассматриваем на следующий сезон. Но костяк команды планируем сохранить. Впрочем, даже если произойдут внеплановые кадровые перестановки, мы сможем компенсировать эти потери», – сказал Селиванов.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться