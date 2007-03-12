Александр Селиванов: «Некоторые игроки сами хотят уйти из «Адмирала», но костяк команды планируем сохранить»

Заместитель генерального директора по спортивной работе Александр Селиванов рассказал о возможных изменениях в команде.

«Мы ищем главного тренера, рассматриваем кандидатов. Нынешний исполняющий обязанности главного тренера Олег Леонтьев тоже в этом списке. Примерно к концу марта мы объявим окончательное решение по тренерскому штабу на следующий сезон. У нас будет молодая команда. Быстрая и перспективная. Нужен специалист, который умеет работать с молодежью и умеет ставить командную игру.

Есть игроки, которые хотят самостоятельно покинуть клуб, а есть такие, которых мы сами не рассматриваем на следующий сезон. Но костяк команды планируем сохранить. Впрочем, даже если произойдут внеплановые кадровые перестановки, мы сможем компенсировать эти потери», – сказал Селиванов.