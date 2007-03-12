Лайне о 4-м хет-трике в карьере: «Это просто удача»

Форвард «Виннипега» Патрик Лайне прокомментировал хет-трик в ворота «Рейнджерс» (3:0), который стал 4-м в его карьере.
В последних трех матчах на счету 19-летнего финна 7 голов.
«В чем причина такой результативности? Пожалуй, это просто удача.
Не знаю, это хороший вопрос. И это секрет, поэтому я не хочу, чтобы все знали об этом», – сказал Лайне.
По количеству хет-триков среди игроков до 20 лет он идет на 3-м месте, уступая Дэйлу Хаверчаку и Джимми Карсону (по 5).
Лайне вышел на 2-е место в снайперской гонке НХЛ, обойдя Евгения Малкина из «Питтсбурга». Впереди сейчас только Александр Овечкин из «Вашингтона» с 40 голами.
Со статистикой Лайне можно ознакомиться здесь.