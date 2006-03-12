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    НХЛ. Валиев дебютировал в «Монреале», сыграв в лиге впервые за 2 года

    Теги Нью-Джерси Монреаль НХЛ Ринат Валиев

    Защитник «Монреаля» Ринат Валиев провел первый матч за клуб против «Нью-Джерси» (4:6). 

    Для 22-летнего  россиянина это появление на льду в матче НХЛ стало первым за 2 года. До этого он провел 12 матчей за «Торонто» в сезоне-2015/16. 

    Валиев получил 16 минут 42 секунды игрового времени и завершил матч с нулевым показателем полезности.

    Он нанес 1 бросок по воротам, 1 бросок соперника заблокировал и получил 2 минуты штрафа. 

    В текущем сезоне АХЛ Валиев провел 41 матч, в которых набрал 16 (5+11) очков при полезности «+14». 

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