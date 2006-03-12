НХЛ. Валиев дебютировал в «Монреале», сыграв в лиге впервые за 2 года

Защитник Ринат Валиев провел первый матч за клуб против «Нью-Джерси» (4:6).

Для 22-летнего россиянина это появление на льду в матче стало первым за 2 года. До этого он провел 12 матчей за «Торонто» в сезоне-2015/16.

Валиев получил 16 минут 42 секунды игрового времени и завершил матч с нулевым показателем полезности.

Он нанес 1 бросок по воротам, 1 бросок соперника заблокировал и получил 2 минуты штрафа.

В текущем сезоне АХЛ Валиев провел 41 матч, в которых набрал 16 (5+11) очков при полезности «+14».