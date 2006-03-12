Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    Гэри Беттмэн: «Визиты НХЛ в Европу помогают в развитии игроков мирового уровня. Пример – Швеция»

    Теги Гэри Беттмэн НХЛ NHL Global Series

    Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн рассказал о продвижении НХЛ в Европу в рамках NHL Global Series. 

    «У нас есть взаимоотношения со спонсорами, рекламодателями и лицензионные права по всему миру, но для того, чтобы хоккей действительно рос в других странах, необходимо также и наше физическое присутствие.

    Для болельщиков за пределами Северной Америки, которые следят за нашими матчами, это прекрасная возможность встретиться со своими кумирами, а кроме того, такие визиты помогают в развитии игроков мирового уровня. Швеция – хорошая иллюстрация этого тезиса.

    При этом наша задача – обеспечить свое регулярное присутствие в этих странах», – сказал Беттмэн. 

    НХЛ опубликовала даты проведения матчей регулярного чемпионата в Европе в сезоне-2018/19

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться