Гэри Беттмэн: «Визиты НХЛ в Европу помогают в развитии игроков мирового уровня. Пример – Швеция»

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн рассказал о продвижении НХЛ в Европу в рамках NHL Global Series.

«У нас есть взаимоотношения со спонсорами, рекламодателями и лицензионные права по всему миру, но для того, чтобы хоккей действительно рос в других странах, необходимо также и наше физическое присутствие.

Для болельщиков за пределами Северной Америки, которые следят за нашими матчами, это прекрасная возможность встретиться со своими кумирами, а кроме того, такие визиты помогают в развитии игроков мирового уровня. Швеция – хорошая иллюстрация этого тезиса.

При этом наша задача – обеспечить свое регулярное присутствие в этих странах», – сказал Беттмэн.

НХЛ опубликовала даты проведения матчей регулярного чемпионата в Европе в сезоне-2018/19