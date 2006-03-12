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    НХЛ. Гурде повторил клубный рекорд «Тампы» по голам для новичков

    Теги Тампа-Бэй НХЛ Стивен Стэмкос Ондржей Палат Тайлер Джонсон Янни Гурде

    Форвард «Тампы» Янни Гурде сделал дубль в матче с «Флоридой» (5:4 ОТ). 

    Голы стали для него 23-м и 24-м в сезоне. Это позволило ему превзойти достижения Стивена Стэмкоса и Ондржея Палата (по 23 гола в дебютных сезонах) и сравняться с рекордсменом клуба – Тайлером Джонсоном

    Всего на его счету 53 (24+29) очка в 67 матчах.

    Отметим, что Гурде считается новичком, несмотря на то, что ему сейчас 26 лет и он играл в двух предыдущих сезонах.

    На момент старта сезона ему было еще 25 лет, а в предыдущих сезонах он сыграл 2 и 20 матчей, тогда как чтобы не считаться новичком, нужно было провести 26 матчей в одном сезоне или минимум по 7 в каждом из двух. 

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