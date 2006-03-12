НХЛ. Гурде повторил клубный рекорд «Тампы» по голам для новичков

Форвард Янни Гурде сделал дубль в матче с «Флоридой» (5:4 ОТ).

Голы стали для него 23-м и 24-м в сезоне. Это позволило ему превзойти достижения и Ондржея Палата (по 23 гола в дебютных сезонах) и сравняться с рекордсменом клуба – .

Всего на его счету 53 (24+29) очка в 67 матчах.

Отметим, что Гурде считается новичком, несмотря на то, что ему сейчас 26 лет и он играл в двух предыдущих сезонах.

На момент старта сезона ему было еще 25 лет, а в предыдущих сезонах он сыграл 2 и 20 матчей, тогда как чтобы не считаться новичком, нужно было провести 26 матчей в одном сезоне или минимум по 7 в каждом из двух.