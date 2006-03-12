«Рейнджерс» – «Виннипег». Лайне сделал хет-трик и вышел на 2-е место в гонке снайперов

Форвард «Виннипега» Патрик Лайне забросил все шайбы своей команды в матче с (3:0).

Это были 36-й, 37-й и 38-й голы 19-летнего финна в сезоне. За 65 матчей он превзошел свой личный рекорд прошлого сезона, в котором забил 36 голов в 73 матчах.

Отметим, что это был его 4-й хет-трик в карьере. По количеству хет-триков среди игроков до 20 лет он идет на 3-м месте, уступая Дэйлу Хаверчаку и Джимми Карсону (по 5).

Лайне вышел на 2-е место в снайперской гонке , обойдя Евгения Малкина из «Питтсбурга». Впереди сейчас только Александр Овечкин из «Вашингтона» с 40 голами.

Со статистикой Лайне можно ознакомиться здесь.