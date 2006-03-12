Соня Гудим о возможном переходе Дэна Секстона в «Трактор»: На Матче Всех Звезд активно его вербовала

Ведущая «Трактор-ТВ» Соня Гудим прокомментировала возможный переход лидера «Нефтехимика» в стан челябинского клуба.

«Говорят, Дэн Секстон может перебраться в Челябинск. И я, кажется, знаю, почему, у нас есть одно незаконченное дельце. А если серьёзно, на Матче Всех Звёзд я не теряла времени и активно занималась вербовкой. Как вам кандидат?» — написала Соня Гудим на своей странице «Вконтакте».

К посту прикреплено видео, где Соня Гудим в шутливом тоне предлагает Секстону удочерить ее, потому что ей нравится фамилия американского хоккеиста. Секстон отвечает: «Да, сделаем это. Надо подготовить кое-какие бумаги».