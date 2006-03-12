Кирилл Рассказов: «Амур» уже понимает, как играет «Ак Барс»

Нападающий «Амура» Кирилл Рассказов прокомментировал поражение от во втором матче 1/4 финала Восточной конференции (счет в серии – 0:2)

– Снова пропускаете в первой смене второго периода...

– Мы должны улучшить этот момент. Второй раз – это уже никакая не случайность. Мы знаем свои ошибки, исправим ситуацию, к тому же уже понимаем, как играет «Ак Барс».

Сейчас прилетим домой, а это 10 часов полета – пусть теперь они почувствуют, как играть в гостях. Сегодня мы намного интереснее играли, снова нас вратарь подтащил, но и мы ему помогали, навязывали борьбу Казани. Дома будем грызться до конца, нам нужны победы, мы не собираемся сдаваться.

– Каково забивать дебютный в карьере гол в плей-офф?

– Обычный рабочий гол получился, Коларж здорово вытянул игрока на себя, бросил, а мне осталось только добить, – сказал Рассказов.