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    Кирилл Рассказов: «Амур» уже понимает, как играет «Ак Барс»

    Теги Ак Барс Амур КХЛ Кирилл Рассказов

    Нападающий «Амура» Кирилл Рассказов прокомментировал поражение от «Ак Барса» во втором матче 1/4 финала Восточной конференции (счет в серии – 0:2)

    – Снова пропускаете в первой смене второго периода... 

    – Мы должны улучшить этот момент. Второй раз – это уже никакая не случайность. Мы знаем свои ошибки, исправим ситуацию, к тому же уже понимаем, как играет «Ак Барс».

    Сейчас прилетим домой, а это 10 часов полета – пусть теперь они почувствуют, как играть в гостях. Сегодня мы намного интереснее играли, снова нас вратарь подтащил, но и мы ему помогали, навязывали борьбу Казани. Дома будем грызться до конца, нам нужны победы, мы не собираемся сдаваться. 

    – Каково забивать дебютный в карьере гол в плей-офф?

    – Обычный рабочий гол получился, Коларж здорово вытянул игрока на себя, бросил, а мне осталось только добить, – сказал Рассказов.

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