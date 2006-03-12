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    «Витязь» останется в КХЛ в следующем сезоне

    Теги Витязь переходы возможные переходы Михаил Головков КХЛ

    Президент «Витязя» Михаил Головков сообщил, что клуб останется в КХЛ в следующем сезоне. Он также добавил, что бюджет клуба увеличен не будет.

    «Витязь» на 100 процентов останется в КХЛ. Не думаю, что бюджет клуба будет увеличен, он вполне нормальный.

    Мы сделаем выводы, у нас был шаг назад по сравнению с предыдущим сезоном. Но я уверен, что сделаем два шага вперед.

    Возможные переходы и изменения в составе? Вы все узнаете. Сейчас бессмысленно говорить о каких-то трансферах до конца апреля», — сказал Головков.

    «Витязь» в текущем сезоне занял 11-е место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата и не вышел в плей-офф.

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