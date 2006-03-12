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    Зарипов вместе с «Ак Барсом» отправился в Хабаровск

    Теги Ак Барс Амур Данис Зарипов Андрей Марков Александр Свитов Антон Глинкин КХЛ Федор Малыхин Александр Бурмистров Эмиль Гарипов Василий Токранов Роб Клинкхаммер Станислав Галиев Джастин Азеведо Александр Шарыченков Антон Ландер Альберт Яруллин Владимир Ткачев Ярослав Косов Иржи Секач Артем Лукоянов Атте Охтамаа Никита Лямкин

    «Ак Барс» объявил состав, который отправился на выездные матчи 1/4 финала Восточной конференции против «Амура».

    Матчи в Хабаровске состоятся 7 и 8 марта.

    В состав «Ак Барса» вошел 36-летний форвард Данис Зарипов, пропустивший три последних матча команды.

    Вратари: Гарипов, Мисбахов и Шарыченков;

    Защитники: Батыршин, Лямкин, Манухов, Марков, Мусин, Охтамаа, Сидоров, Токранов и Яруллин;

    Нападающие: Азеведо, Бурмистров, Галиев, Глинкин, Зарипов, Клинкхаммер, Косов, Ландер, Лукоянов, Малыхин, Попов, Потапов, Свитов, Секач и Ткачев. 

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