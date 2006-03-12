Зарипов вместе с «Ак Барсом» отправился в Хабаровск

«Ак Барс» объявил состав, который отправился на выездные матчи 1/4 финала Восточной конференции против «Амура».
Матчи в Хабаровске состоятся 7 и 8 марта.
В состав «Ак Барса» вошел 36-летний форвард Данис Зарипов, пропустивший три последних матча команды.
Вратари: Гарипов, Мисбахов и Шарыченков;
Защитники: Батыршин, Лямкин, Манухов, Марков, Мусин, Охтамаа, Сидоров, Токранов и Яруллин;
Нападающие: Азеведо, Бурмистров, Галиев, Глинкин, Зарипов, Клинкхаммер, Косов, Ландер, Лукоянов, Малыхин, Попов, Потапов, Свитов, Секач и Ткачев.