Зарипов вместе с «Ак Барсом» отправился в Хабаровск

объявил состав, который отправился на выездные матчи 1/4 финала Восточной конференции против .

Матчи в Хабаровске состоятся 7 и 8 марта.

В состав вошел 36-летний форвард Данис Зарипов, пропустивший три последних матча команды.

Вратари: Гарипов, Мисбахов и Шарыченков;

Защитники: Батыршин, Лямкин, Манухов, Марков, Мусин, Охтамаа, Сидоров, Токранов и Яруллин;

Нападающие: Азеведо, Бурмистров, Галиев, Глинкин, Зарипов, Клинкхаммер, Косов, Ландер, Лукоянов, Малыхин, Попов, Потапов, Свитов, Секач и Ткачев.