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    Борис Михайлов: «На Олимпиаде Капризов играл ярче и результативнее, чем в ЦСКА, но голы к нему придут»

    Теги ЦСКА Спартак Борис Михайлов КХЛ Кубок Гагарина Илья Сорокин Кирилл Капризов

    Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поделился мнением о серии ЦСКА со «Спартаком» (2-0 после двух матчей) в первом раунде Кубка Гагарина. 

    ЦСКА ведет в серии со «Спартаком» 2-0 по играм и 7:0 по шайбам. Довольны?

    – В первом матче серии борьбы не получилось, а вот вчера наши друзья из «Спартака» смогли собраться, все решила одна шайба. Но мне нравится, как началось наше противостояние. Проводим его с запасом, с позиции силы. Так держать!

    – Открытием серии становится сухая игра голкипера Сорокина?

    – Да, наш вратарь собран, очень хорошо ему помогает вся команда и прежде всего защитники.

    – Со стороны кажется, что Сорокин реализует в плей-офф олимпийские амбиции, которые в сборной ему пришлось придержать на скамейке для запасных...

    – Такой момент есть, видно, что у нашего молодого голкипера играет самолюбие. Это свойство настоящих спортсменов, нужно его закреплять.

    Что касается Олимпиады, то там играл Кошечкин. И сыграл! Так что никаких вопросов.

    – А вот другой герой Пхенчхана, ваш форвард Капризов в КХЛ в последние недели и даже месяцы пока в тени. Почему?

    – Можно согласиться с тем, что на Олимпиаде Капризов играл ярче и результативнее, чем в клубе. В последних матчах в ЦСКА ему не везет, но мне очень нравится его звено с Шумаковым и Шалуновым. Моменты есть, значит, голы придут,  – сказал Михайлов. 

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