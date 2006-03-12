Сергей Шумаков: «Мотивирует тот факт, что не поехал на Олимпиаду»

Форвард ЦСКА Сергей Шумаков прокомментировал победу над (1:0) во втором матче серии первого раунда Кубка Гагарина (2-0).

«Конечно, помню о своих голевых моментах в начале. Недавно было. У соперника хорошо сыграл вратарь. С ним надо вести себя хитрее. Оба голкипера провели хорошую игру, но это их работа. Реализация сегодня была не такой, как вчера. Повторюсь, у соперника хорошо сыграл вратарь, похитрее надо быть. Все будет нормально.

У Шалунова идет игра, он приносит пользу команде. Пусть и дальше забивает, мы будем только рады. Меня тоже мотивирует тот факт, что не поехал на Олимпиаду. Но пока так, пока Макс забивает. Плей-офф длинный, все будут забивать», – сказал Шумаков.