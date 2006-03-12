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    Кирилл Капризов: «Хочу забивать в каждой игре, но пока чуть-чуть не получается»

    Теги ЦСКА Спартак КХЛ Кубок Гагарина Максим Шалунов Кирилл Капризов

    Форвард ЦСКА Кирилл Капризов прокомментировал победу над «Спартаком» (1:0) во втором матче серии первого раунда Кубка Гагарина (2-0). 

    «Красавец Макс Шалунов, главное, чтобы дальше продолжал в том же духе, забивал. Моя передача? Просто увидел, что Шалунов накатывается и отдал.

    Хочу, конечно, и сам забивать в каждой игре, но пока чуть-чуть не получается. Сегодня было у меня два момента, но здорово играл вратарь «Спартака» Никита Беспалов. Не знаю, как он отразил один из моих бросков», – сказал Капризов.

    В активе Капризова лишь один гол в последних 18 играх КХЛ, Максим Шалунов забросил 9 шайб в 6 последних матчах.

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