Владислав Третьяк: «Удивлен, что болельщиков «Спартака» было мало на матче с ЦСКА»

Президент ФХР Владислав Третьяк заявил, что был удивлен отсутствием интереса болельщиков «Спартака» ко второму матчу серии 1/4 финала плей-офф с .

«Удивлен, что спартаковских болельщиков мало было. Обычно так хорошо поддерживают. Армейцев много было, а болельщики «Спартака» не пришли почти.

Мне было, откровенно говоря, странно. У себя дома всегда много у них болельщиков.

Либо они подумали, что сегодня будет такая же игра, как и первая… Не пойму. Но думаю, что на следующую игру придут.

С хоккеистами разговаривал, конечно, тяжело переключиться. И СКА в первой игре побуксовал.

ЦСКА вчера лучше настроился, но все равно очень сложно мозги переключить, но это хоккей, надо это делать.

И задача тренеров – настроить на игру, чтобы забыть все. Все, что было – это уже история», – сказал Третьяк.