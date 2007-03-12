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    Владислав Третьяк: «Удивлен, что болельщиков «Спартака» было мало на матче с ЦСКА»

    Теги ЦСКА Спартак болельщики Владислав Третьяк КХЛ Кубок Гагарина

    Президент ФХР Владислав Третьяк заявил, что был удивлен отсутствием интереса болельщиков «Спартака» ко второму матчу серии 1/4 финала плей-офф с ЦСКА.

    «Удивлен, что спартаковских болельщиков мало было. Обычно «Спартак» так хорошо поддерживают. Армейцев много было, а болельщики «Спартака» не пришли почти.

    Мне было, откровенно говоря, странно. У себя дома всегда много у них болельщиков.

    Либо они подумали, что сегодня будет такая же игра, как и первая… Не пойму. Но думаю, что на следующую игру придут.

    С хоккеистами разговаривал, конечно, тяжело переключиться. И СКА в первой игре побуксовал.

    ЦСКА вчера лучше настроился, но все равно очень сложно мозги переключить, но это хоккей, надо это делать.

    И задача тренеров – настроить на игру, чтобы забыть все. Все, что было – это уже история», – сказал Третьяк.

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