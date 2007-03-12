Зинэтула Билялетдинов: «Пока не получается большинство у «Ак Барса». Будем разговаривать»

Главный тренер Зинэтула Билялетдинов дал комментарий после победы над (3:2) во втором матче 1/4 финала Кубка Гагарина в Восточной конференции.

– Команды бьются, ребята молодцы, все стараются, отдача высокая. Будем готовиться к следующему матчу.

– Команда не может забить в большинстве. С чем это связано?

– Не будем сейчас обсуждать, пока не получается. Будем разговаривать.

– Зарипов может усилить игру команды в данном компоненте? Он появится в составе в Хабаровске?

– Не могу ничего сказать.

– Показалось, что Ткачев не очень удачно сыграл в первых двух матчах серии.

– Команда бьется, все отдаются, у меня претензий ни к кому нет, – сказал Билялетдинов.