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    Зинэтула Билялетдинов: «Пока не получается большинство у «Ак Барса». Будем разговаривать»

    Теги Ак Барс Амур Данис Зарипов Зинэтула Билялетдинов КХЛ Кубок Гагарина Владимир Ткачев

    Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов дал комментарий после победы над «Амуром» (3:2) во втором матче 1/4 финала Кубка Гагарина в Восточной конференции.

    – Команды бьются, ребята молодцы, все стараются, отдача высокая. Будем готовиться к следующему матчу.

    – Команда не может забить в большинстве. С чем это связано?

    – Не будем сейчас обсуждать, пока не получается. Будем разговаривать.

    – Зарипов может усилить игру команды в данном компоненте? Он появится в составе в Хабаровске?

    – Не могу ничего сказать.

    – Показалось, что Ткачев не очень удачно сыграл в первых двух матчах серии.

    – Команда бьется, все отдаются, у меня претензий ни к кому нет, – сказал Билялетдинов.

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