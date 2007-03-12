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    Илья Зубов: «Салават» не может пропускать 11 шайб за две игры. Ужасно играем в обороне»

    Теги Авангард Салават Юлаев Илья Зубов КХЛ Кубок Гагарина

    Капитан «Салавата Юлаева» Илья Зубов дал комментарий после поражения от «Авангарда» (2:7, 1-1 в серии) во втором матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.

    – Все на табло. Мы плохо подготовились, плохо начали, отвратительная игра.

    Счет в серии 1–1, сейчас искать и кидать какие-то камни в нашу команду не стоит. Мы сюда попали, поэтому будем отсюда выбираться.

    – Что такого произошло с командой за одну ночь?

    – Это плей-офф. Первую игру выиграли и получили какие-то хорошие эмоции. Повторюсь еще раз: мы просто не подготовились к игре, не знаю, что случилось.

    Мы не можем пропускать одиннадцать голов за две игры, ужасно играем в обороне. Будем думать, у нас есть день перерыва. Будем готовиться к следующему матчу.

    – С чем можно связать такое большое количество удалений?

    – Дисциплина, – сказал Зубов.

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