Павел Францоуз: «В КХЛ есть суперсильные команды, в которых собрана вся сборная России, но и их можно обыграть»

Голкипер «Трактора» Павел Францоуз рассказал о шансах клуба в розыгрыше Кубка Гагарина, а также о своем желании выступать в .

- Как тебе итоговая расстановка сил на Востоке. Куда плотнее, чем год назад?

– У каждой команды из первой восьмерки были хорошие и плохие отрезки чемпионата. В итоге получилось так, что нет большой разницы в графе «набранные очки».

Я бы добавил, что в спорте возможно все. У каждой команды есть шанс. Да, в лиге есть суперсильные команды, в которых собрана вся сборная России, но и их можно обыграть.

- Остается ли в твоих планах отъезд в НХЛ?

– Любой хоккеист мечтает выступать в НХЛ, и я не исключение. Но сейчас я ничего не планирую, живу сегодняшним днем, и все мое внимание уделено «Трактору» и плей-офф .

Всерьез рассчитываю пройти как можно дальше в розыгрыше Кубка Гагарина, – сказал Францоуз.