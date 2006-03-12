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    Павел Францоуз: «В КХЛ есть суперсильные команды, в которых собрана вся сборная России, но и их можно обыграть»

    Теги ЦСКА СКА Трактор НХЛ КХЛ Кубок Гагарина Павел Францоуз

    Голкипер «Трактора» Павел Францоуз рассказал о шансах клуба в розыгрыше Кубка Гагарина, а также о своем желании выступать в НХЛ.

    - Как тебе итоговая расстановка сил на Востоке. Куда плотнее, чем год назад?

    – У каждой команды из первой восьмерки были хорошие и плохие отрезки чемпионата. В итоге получилось так, что нет большой разницы в графе «набранные очки».

    Я бы добавил, что в спорте возможно все. У каждой команды есть шанс. Да, в лиге есть суперсильные команды, в которых собрана вся сборная России, но и их можно обыграть.

    - Остается ли в твоих планах отъезд в НХЛ?

    – Любой хоккеист мечтает выступать в НХЛ, и я не исключение. Но сейчас я ничего не планирую, живу сегодняшним днем, и все мое внимание уделено «Трактору» и плей-офф КХЛ.

    Всерьез рассчитываю пройти как можно дальше в розыгрыше Кубка Гагарина, – сказал Францоуз.

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