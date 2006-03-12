Александр Могильный: «У нас в Хабаровске особая, семейная хоккейная атмосфера»

Президент Александр Могильный подвел итоги регулярного сезона.

«Если по горячим следам подводить итоги регулярного первенства, то результат «Амура» – это и рекордные для нашего клуба 88 очков, и серия аншлагов на «Платинум Арене», и сотни семей с детьми на трибунах, и ни одного не то что сломанного, а порезанного кресла и, уж извините, ни одного матерного слова.

У нас в Хабаровске особая, семейная хоккейная атмосфера. Горжусь своими земляками, для которых хоккей и «Амур» стали большим социальным проектом. От имени команды благодарю их за поддержку и поздравляю с нашим общим успехом», – сказал Могильный.