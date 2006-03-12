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    Александр Могильный: «У нас в Хабаровске особая, семейная хоккейная атмосфера»

    Теги Амур Александр Могильный КХЛ Кубок Гагарина

    Президент «Амура» Александр Могильный подвел итоги регулярного сезона.

    «Если по горячим следам подводить итоги регулярного первенства, то результат «Амура» – это и рекордные для нашего клуба 88 очков, и серия аншлагов на «Платинум Арене», и сотни семей с детьми на трибунах, и ни одного не то что сломанного, а порезанного кресла и, уж извините, ни одного матерного слова. 

    У нас в Хабаровске особая, семейная хоккейная атмосфера. Горжусь своими земляками, для которых хоккей и «Амур» стали большим социальным проектом. От имени команды благодарю их за поддержку и поздравляю с нашим общим успехом», – сказал Могильный.

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