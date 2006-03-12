Олег Ли: ««Ак Барс» на шаг, на полшажочка быстрее, в совокупности это и дает им преимущество»

Нападающий «Амура» Олег Ли прокомментировал поражение от (0:3) в первом матче розыгрыша Кубка Гагарина.

«Глупо отрицать, что «Ак Барс» хорошая команда. Отличное у них и большинство, и оборона. Система Билялетдинова в действии. Много бросков они заблокировали, грамотно играют, вязко, как и надо в плей-офф.

У нас, увы, нет такого опыта, но мы потихонечку выкарабкаемся. Мы позволили им слишком много в самом начале, и их тяжело было остановить. Наверное, не отошли еще от регулярки, в плей-офф еще проще надо играть, меньше ошибаться.

Надо еще больше бросать, блокировать. Вообще спасибо Юхе [Метсоле], что нас подтащил, могли больше пропустить. Летели сюда 10 часов, завтра новый бой, готовимся.

Надо все делать быстрее, чтобы соперник не успел накрыть. Пока «Ак Барс» на шаг, на полшажочка быстрее: там, здесь – в совокупности это и дает им преимущество», – сказал Ли.