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    Владимир Юрзинов: «15 олимпийских чемпионов – это результат девяти лет существования МХЛ»

    Теги Металлург Мг Локомотив Спартак сборная России Илья Воробьев Владимир Юрзинов Олег Браташ Сергей Бобровский Максим Афиногенов Сочи-2014 КХЛ МХЛ Пхенчхан-2018 Кузнецкие Медведи Иван Телегин МХК Спартак Красная Армия Омские Ястребы Никита Гусев Никита Кучеров олимпийский хоккейный турнир Николай Прохоркин Михаил Григоренко Кубок Харламова Илья Сорокин Евгений Корноухов

    Прославленный российский тренер Владимир Юрзинов поделился мнением о пользе МХЛ для развития российского хоккея.

    - Всего Олимпийскими чемпионами стали 15 выпускников МХЛ. О чем это говорит?

    – 15 Олимпийских чемпионов – это результат прошедших девяти лет. Всех этих мальчишек я знаю уже очень давно. В 2011 году я вручал Кубок Харламова «Красной Армии», тогда в команде были Никита Гусев, Николай Прохоркин, Михаил Григоренко, Никита Кучеров.

    А сколько тренеров можно считать выпускниками МХЛ. Илья Воробьев начинал помощником у отца в ярославском «Локо», Олег Браташ стал чемпионом вместе со «Спартаком», Евгений Корноухов дважды с «Ястребами» брал Кубок – они все приезжали ко мне на семинары, мы с ними много работали.

    - Большая часть молодежи на Олимпиаде – воспитанники региональных хоккейных школ. Тот же Капризов начинал в Новокузнецке.

    – Если говорить о Капризове, то не он один представлял Новокузнецк на Олимпийских играх. Вспомните прекрасное выступление Сергея Бобровского на Олимпиаде в Сочи и Кубке мира. Даже в нынешней команде воспитанниками новокузнецкого «Металлурга» являются Иван Телегин и Илья Сорокин.

    В 2009 году «Кузнецкие Медведи» вышли в финал Кубка Харламова, тогда на матчи против «Стальных Лисов» приходил полный стадион. И это еще Сергей Бобровский тогда был в сборной и не играл в финале. А в 2012 году такая же история была в Омске – на десятитысячной арене люди стояли в проходах, потому что мест свободных не было.

    Поэтому надо развивать хоккей во всех регионах страны: в Сибири, на Дальнем Востоке. Я часто проводил семинары для тренеров, на которых собирались специалисты со всей страны. Я много езжу по стране, даю мастер классы не только в хоккейных городах, но и в Барнауле, других городах.

    Кроме того, часто игроки сами проявляют инициативу: вот Сергей Бобровский регулярно дает уроки в Новокузнецке, недавно Максим Афиногенов ездил в Надым в детскую школу», – сказал Юрзинов.

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