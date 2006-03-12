Владимир Юрзинов: «15 олимпийских чемпионов – это результат девяти лет существования МХЛ»

Прославленный российский тренер Владимир Юрзинов поделился мнением о пользе МХЛ для развития российского хоккея.
- Всего Олимпийскими чемпионами стали 15 выпускников МХЛ. О чем это говорит?
– 15 Олимпийских чемпионов – это результат прошедших девяти лет. Всех этих мальчишек я знаю уже очень давно. В 2011 году я вручал Кубок Харламова «Красной Армии», тогда в команде были Никита Гусев, Николай Прохоркин, Михаил Григоренко, Никита Кучеров.
А сколько тренеров можно считать выпускниками МХЛ. Илья Воробьев начинал помощником у отца в ярославском «Локо», Олег Браташ стал чемпионом вместе со «Спартаком», Евгений Корноухов дважды с «Ястребами» брал Кубок – они все приезжали ко мне на семинары, мы с ними много работали.
- Большая часть молодежи на Олимпиаде – воспитанники региональных хоккейных школ. Тот же Капризов начинал в Новокузнецке.
– Если говорить о Капризове, то не он один представлял Новокузнецк на Олимпийских играх. Вспомните прекрасное выступление Сергея Бобровского на Олимпиаде в Сочи и Кубке мира. Даже в нынешней команде воспитанниками новокузнецкого «Металлурга» являются Иван Телегин и Илья Сорокин.
В 2009 году «Кузнецкие Медведи» вышли в финал Кубка Харламова, тогда на матчи против «Стальных Лисов» приходил полный стадион. И это еще Сергей Бобровский тогда был в сборной и не играл в финале. А в 2012 году такая же история была в Омске – на десятитысячной арене люди стояли в проходах, потому что мест свободных не было.
Поэтому надо развивать хоккей во всех регионах страны: в Сибири, на Дальнем Востоке. Я часто проводил семинары для тренеров, на которых собирались специалисты со всей страны. Я много езжу по стране, даю мастер классы не только в хоккейных городах, но и в Барнауле, других городах.
Кроме того, часто игроки сами проявляют инициативу: вот Сергей Бобровский регулярно дает уроки в Новокузнецке, недавно Максим Афиногенов ездил в Надым в детскую школу», – сказал Юрзинов.