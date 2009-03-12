Илья Каблуков: «Эмоции после митинга Путина помогали. Даже ошарашен был, когда вышли к людям»

Нападающий СКА Илья Каблуков высказался после победы над «Северсталью» (4:3 ОТ) в первом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.
– «Северсталь» – хорошая, боевая команда. Бились, попали в плей-офф, заслужили это и не хотят проигрывать.
– В чем надо добавлять перед завтрашним матчем?
– Во всем. Плохо двигались, плохо держали шайбу. Надеюсь, завтра будет лучше.
– Некоторое время не тренировались.
– Это не оправдание для нас. Начался плей-офф, должны выходить и вытаскивать из себя все.
– Сложнее забивать леворукому вратарю?
– Нет. Просто так получилось, что не смогли забить больше.
– Не показалось, что сегодня «Северсталь» была более раскрепощенной, чем в последнем матче регулярки?
– Ребята почувствовали, что могут с нами играть, так как мы сыграли по нулям в основное время, и только по буллитам выиграли.
Наверно, вратарь поймал кураж, потому что не пропустил, а буллиты – это лотерея. Из-за этого у них появилось больше эмоций.
– Эмоции от вчерашнего события в Лужниках помогали?
– Конечно, помогали, потому что такое событие, много народу. Чуть даже ошарашен был, когда вышли к людям.
– Может, лучше было тренировку устроить перед плей-офф?
– Целый год тренировались, наигрывали, так что за один день, думаю, ничего не растеряли, – сказал Каблуков.