Илья Каблуков: «Эмоции после митинга Путина помогали. Даже ошарашен был, когда вышли к людям»

Нападающий СКА Илья Каблуков высказался после победы над (4:3 ОТ) в первом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.

– «Северсталь» – хорошая, боевая команда. Бились, попали в плей-офф, заслужили это и не хотят проигрывать.

– В чем надо добавлять перед завтрашним матчем?

– Во всем. Плохо двигались, плохо держали шайбу. Надеюсь, завтра будет лучше.

– Некоторое время не тренировались.

– Это не оправдание для нас. Начался плей-офф, должны выходить и вытаскивать из себя все.

– Сложнее забивать леворукому вратарю?

– Нет. Просто так получилось, что не смогли забить больше.

– Не показалось, что сегодня «Северсталь» была более раскрепощенной, чем в последнем матче регулярки?

– Ребята почувствовали, что могут с нами играть, так как мы сыграли по нулям в основное время, и только по буллитам выиграли.

Наверно, вратарь поймал кураж, потому что не пропустил, а буллиты – это лотерея. Из-за этого у них появилось больше эмоций.

– Эмоции от вчерашнего события в Лужниках помогали?

– Конечно, помогали, потому что такое событие, много народу. Чуть даже ошарашен был, когда вышли к людям.

– Может, лучше было тренировку устроить перед плей-офф?

– Целый год тренировались, наигрывали, так что за один день, думаю, ничего не растеряли, – сказал Каблуков.