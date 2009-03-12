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    Игорь Гераськин: «Хотел бы, чтобы Гулявцев остался в «Северстали» на будущий сезон»

    Теги Северсталь СКА Александр Гулявцев КХЛ Кубок Гагарина Игорь Гераськин

    Нападающий «Северстали» Игорь Гераськин поделился впечатлениями после поражения от СКА (3:4 ОТ) в первом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.

    «Конечно, обрадовался, что забросил шайбу в первом своем матче в плей-офф. Плохо, что мы при этом проиграли. Надо забывать об этой шайбе и готовиться к следующему матчу.

    Череповец давно не играл в плей-офф, нужно побеждать. Мы играем только на победу, других вариантов не рассматриваем.

    Мы не будем довольны, если просто выиграем матч или два. Какой один матч? Мы должны четыре игры выиграть.

    Ничего не слышал о контракте Гулявцева. Я хотел бы, чтобы он остался в «Северстали» на будущий сезон.

    Играли сегодня по плану, стояли, терпели, пытались на контратаках поймать. План такой и был: ловить на себя все броски, помогать вратарю, наносить броски с любых позиций.

    0-24 по штрафному времени? Я не буду это обсуждать. Судьи так решили, им виднее», – сказал Гераськин.

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