Александр Гулявцев: «Со СКА удаляться непозволительно. Но ребята красавцы, бились»

Главный тренер Александр Гулявцев передал впечатления после поражения от СКА (3:4 ОТ) в первом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.

– Хороший хоккей со стороны моей команды. Противостояли СКА. Ребята молодцы, воевали, но против такой команды удаления недопустимы.

У них 60 процентов реализации большинства. Поэтому удаляться непозволительно. Тем не менее я не могу бросить камень в сторону ребят. Красавцы, бились.

– У вас до сих пор на голове волосы.

– Мне ребята купили машинку. И мы решили, что все это будет в Череповце.

Олег Валерьевич (Знарок) будет первым свидетелем. Я не отказываюсь от своих слов. Все будет, но в Череповце.

– Бумагин и Васильев отсутствовали в составе. В чем причина?

– Решили такой состав поставить. Немножко дать ребятам, которых не было в заявке, на последнем матче со СКА, поиграть.

Поимпровизировали, так скажем. Пусть ребята, которые не играют, думают, почему они не играют. Должна быть конкуренция.

– Когда вернется в строй Кудако?

– Он захворал. И прилично захворал. Пока восстанавливается, – заявил Гулявцев.

СКА – «Северсталь». Штрафное время матча – 0:24