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    Александр Гулявцев: «Со СКА удаляться непозволительно. Но ребята красавцы, бились»

    Теги Северсталь Александр Гулявцев Олег Знарок КХЛ Кубок Гагарина Вадим Кудако

    Главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев передал впечатления после поражения от СКА (3:4 ОТ) в первом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.

    – Хороший хоккей со стороны моей команды. Противостояли СКА. Ребята молодцы, воевали, но против такой команды удаления недопустимы.

    У них 60 процентов реализации большинства. Поэтому удаляться непозволительно. Тем не менее я не могу бросить камень в сторону ребят. Красавцы, бились.

    – У вас до сих пор на голове волосы.

    – Мне ребята купили машинку. И мы решили, что все это будет в Череповце. 

    Олег Валерьевич (Знарок) будет первым свидетелем. Я не отказываюсь от своих слов. Все будет, но в Череповце.

    – Бумагин и Васильев отсутствовали в составе. В чем причина?

    – Решили такой состав поставить. Немножко дать ребятам, которых не было в заявке, на последнем матче со СКА, поиграть.

    Поимпровизировали, так скажем. Пусть ребята, которые не играют, думают, почему они не играют. Должна быть конкуренция.

    – Когда вернется в строй Кудако?

    – Он захворал. И прилично захворал. Пока восстанавливается, – заявил Гулявцев.

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