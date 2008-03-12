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    Олег Знарок: «Тяжелая игра с «Северсталью» связана с восстановлением после Олимпиады»

    Теги Северсталь СКА Андрей Зубарев Олег Знарок КХЛ Кубок Гагарина Николай Прохоркин

    Главный тренер СКА Олег Знарок прокомментировал победу над «Северсталью» (4:3 ОТ) в первом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.

    – Тяжелая игра. Неплохой первый период. Второй не получился. Хотя вторые у нас обычно получаются.

    Довольны, что в овертайме обыграли соперника.

    – Тяжелая игра связана с восстановлением после Олимпиады?

    – Я думаю, да. Конечно.

    – В заявке не было Андрея Зубарева.

    – Я надеюсь, что в следующем матче он будет играть. Прохоркин? С ним ничего. Просто выбрали вот такой состав, – сказал Знарок.

    СКА – «Северсталь». Штрафное время матча – 0:24

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