Олег Знарок: «Тяжелая игра с «Северсталью» связана с восстановлением после Олимпиады»

Главный тренер СКА Олег Знарок прокомментировал победу над «Северсталью» (4:3 ОТ) в первом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.
– Тяжелая игра. Неплохой первый период. Второй не получился. Хотя вторые у нас обычно получаются.
Довольны, что в овертайме обыграли соперника.
– Тяжелая игра связана с восстановлением после Олимпиады?
– Я думаю, да. Конечно.
– В заявке не было Андрея Зубарева.
– Я надеюсь, что в следующем матче он будет играть. Прохоркин? С ним ничего. Просто выбрали вот такой состав, – сказал Знарок.