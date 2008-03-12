Олег Знарок: «Тяжелая игра с «Северсталью» связана с восстановлением после Олимпиады»

Главный тренер СКА Олег Знарок прокомментировал победу над «Северсталью» (4:3 ОТ) в первом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.

– Тяжелая игра. Неплохой первый период. Второй не получился. Хотя вторые у нас обычно получаются.

Довольны, что в овертайме обыграли соперника.

– Тяжелая игра связана с восстановлением после Олимпиады?

– Я думаю, да. Конечно.

– В заявке не было .

– Я надеюсь, что в следующем матче он будет играть. Прохоркин? С ним ничего. Просто выбрали вот такой состав, – сказал Знарок.

СКА – «Северсталь». Штрафное время матча – 0:24