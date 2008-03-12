Виталий Меньшиков: «Нужно лучше играть с «Салаватом» на возврате, исключить ошибки – тогда победим»

Защитник Виталий Меньшиков высказался после поражения от «Салавата Юлаева» (4:6) в первом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.

– Что произошло в начале матча? Почему пропустили три шайбы?

– Нужно выходить с максимальной концентрацией. Мы, в принципе, ожидали такой игры от Уфы.

Все три этих гола были с продольной передачей: игроки затаскивали шайбу, второй и третий бежали замыкать.

Нужно брать под клюшку своего соперника и до конца с ним идти. Я считаю, что нужно проанализировать эти моменты и завтра выходить по-другому.

– Было что-то неожиданное в игре ? То, чего вы не разбирали?

– Помните, мы выиграли у них в Уфе 3:1 в этом сезоне?

Было все так же: первый период они начали очень жестко, много моментов у них было, и за счет того, что мы выстояли этот период, мы и навязали в итоге свою игру и одержали победу.

И, конечно, удаления нужно исключить с такой командой, как «Салават», у которой очень хорошие исполнители, две или три пятерки могут решить исход матча.

– Что позволило догнать уфимцев? Что поменяли в перерыве?

– Поговорили в раздевалке с пацанами, с тренерским штабом, перестроили немного игру, стало получаться – отыгрались.

Нельзя было, конечно, удаляться в конце.

– Как нужно действовать дальше? Насколько важно, что следующий матч пройдет уже завтра?

– Максимально важно на данный момент – восстановиться. Хорошо поспать прежде всего.

Отпустить все дурные мысли из головы и с хорошим настроем и характером выходить на новый матч.

– В тактике многое придется менять после сегодняшней разведки боем?

– Тренерскому штабу виднее. От себя могу сказать, что нужно лучше играть с соперниками на возврате, исключить ошибки – тогда победим, – заявил Меньшиков.