Виталий Меньшиков: «Нужно лучше играть с «Салаватом» на возврате, исключить ошибки – тогда победим»

Защитник «Авангарда» Виталий Меньшиков высказался после поражения от «Салавата Юлаева» (4:6) в первом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.
– Что произошло в начале матча? Почему пропустили три шайбы?
– Нужно выходить с максимальной концентрацией. Мы, в принципе, ожидали такой игры от Уфы.
Все три этих гола были с продольной передачей: игроки затаскивали шайбу, второй и третий бежали замыкать.
Нужно брать под клюшку своего соперника и до конца с ним идти. Я считаю, что нужно проанализировать эти моменты и завтра выходить по-другому.
– Было что-то неожиданное в игре «Салавата Юлаева»? То, чего вы не разбирали?
– Помните, мы выиграли у них в Уфе 3:1 в этом сезоне?
Было все так же: первый период они начали очень жестко, много моментов у них было, и за счет того, что мы выстояли этот период, мы и навязали в итоге свою игру и одержали победу.
И, конечно, удаления нужно исключить с такой командой, как «Салават», у которой очень хорошие исполнители, две или три пятерки могут решить исход матча.
– Что позволило догнать уфимцев? Что поменяли в перерыве?
– Поговорили в раздевалке с пацанами, с тренерским штабом, перестроили немного игру, стало получаться – отыгрались.
Нельзя было, конечно, удаляться в конце.
– Как нужно действовать дальше? Насколько важно, что следующий матч пройдет уже завтра?
– Максимально важно на данный момент – восстановиться. Хорошо поспать прежде всего.
Отпустить все дурные мысли из головы и с хорошим настроем и характером выходить на новый матч.
– В тактике многое придется менять после сегодняшней разведки боем?
– Тренерскому штабу виднее. От себя могу сказать, что нужно лучше играть с соперниками на возврате, исключить ошибки – тогда победим, – заявил Меньшиков.