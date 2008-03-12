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    Вячеслав Солодухин: «Салават» старался весь матч играть активно, но во втором периоде отошел от своей игры»

    Теги Авангард Салават Юлаев Вячеслав Солодухин КХЛ Кубок Гагарина

    Нападающий «Салавата Юлаева» Вячеслав Солодухин подвел итоги первый игры с «Авангардом» (6:4) в 1/4 финала Кубка Гагарина в Восточной конференции.

    – Непростой матч был. Слава Богу, что довели дело до победы. Готовимся к завтрашней игре.  

    – Как можете объяснить обилие голов сегодня?

    – Сложно объяснить. Мы хорошо начали первый период, во втором немного упустили нити игры и дали сопернику забить голы, они сравняли счет.

    Но вовремя забили и довели дело до победы.

    – Сегодня была сделана ставка на активное начало встречи?

    – Мы старались играть активно весь матч, просто не получилось во втором периоде, немного отошли от своей игры.

    – Со стороны показалось, что, поведя в счете, «юлаевцы» стали уходить в оборону…

    – Соперник тоже добавил, благодаря сопернику так и получилось. Старались играть в свою игру, но во втором периоде немного упустили.

    – При счете 3:0 было тренерское указаний уйти в оборону?

    – Нет. Нас просили строже играть от начала и до конца матча, а при счете 3:0 такого указания не было, – сказал Солодухин.

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