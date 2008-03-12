Вячеслав Солодухин: «Салават» старался весь матч играть активно, но во втором периоде отошел от своей игры»

Нападающий «Салавата Юлаева» Вячеслав Солодухин подвел итоги первый игры с (6:4) в 1/4 финала Кубка Гагарина в Восточной конференции.

– Непростой матч был. Слава Богу, что довели дело до победы. Готовимся к завтрашней игре.

– Как можете объяснить обилие голов сегодня?

– Сложно объяснить. Мы хорошо начали первый период, во втором немного упустили нити игры и дали сопернику забить голы, они сравняли счет.

Но вовремя забили и довели дело до победы.

– Сегодня была сделана ставка на активное начало встречи?

– Мы старались играть активно весь матч, просто не получилось во втором периоде, немного отошли от своей игры.

– Со стороны показалось, что, поведя в счете, «юлаевцы» стали уходить в оборону…

– Соперник тоже добавил, благодаря сопернику так и получилось. Старались играть в свою игру, но во втором периоде немного упустили.

– При счете 3:0 было тренерское указаний уйти в оборону?

– Нет. Нас просили строже играть от начала и до конца матча, а при счете 3:0 такого указания не было, – сказал Солодухин.