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    Эркка Вестерлунд: «Салават» забил три быстрых гола. Была хорошая игра»

    Теги Авангард Салават Юлаев Илья Зубов Эркка Вестерлунд КХЛ Кубок Гагарина Бен Скривенс

    Главный тренер «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд высказался после победы над «Авангардом» (6:4) в первом матче 1/4 финала Кубка Гагарина в Восточной конференции.

    – Забили три быстрых гола, хорошая игра была. 

    – Сегодня не угадали с вратарем?

    – Никогда не знаешь…

    – У Зубова сегодня –«2», он в обороне не очень выглядит. Не беспокоит вас его игра в плей-офф?

    – Илья играет очень хорошо, он очень голоден в этом плей-офф. Он показывает своим видом, что хочет играть.

    – Глядя на игру вратарей сегодня, у нас есть шансы увидеть Скривенса?

    – Бен начал выздоравливать, считаю, что у нас хорошая ситуация с тремя вратарями, – заявил Вестерлунд.

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