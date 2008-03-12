Эркка Вестерлунд: «Салават» забил три быстрых гола. Была хорошая игра»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд высказался после победы над (6:4) в первом матче 1/4 финала Кубка Гагарина в Восточной конференции.

– Забили три быстрых гола, хорошая игра была.

– Сегодня не угадали с вратарем?

– Никогда не знаешь…

– У Зубова сегодня –«2», он в обороне не очень выглядит. Не беспокоит вас его игра в плей-офф?

– Илья играет очень хорошо, он очень голоден в этом плей-офф. Он показывает своим видом, что хочет играть.

– Глядя на игру вратарей сегодня, у нас есть шансы увидеть Скривенса?

– Бен начал выздоравливать, считаю, что у нас хорошая ситуация с тремя вратарями, – заявил Вестерлунд.