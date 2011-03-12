«Бостон» – «Монреаль». Худобин отразил 27 бросков и стал 2-й звездой матча

Голкипер «Бостона» Антон Худобин одержал победу в матче с «Монреалем» (2:1 ОТ).
Российский голкипер отразил 27 бросков по своим воротам из 28 и был признан второй звездой встречи.
Этот матч стал для него 24-м в сезоне. Чтобы иметь право претендовать на «Уильям Дженнингс Трофи», который присуждается вратарям или вратарю команды, пропустившей наименьшее количество шайб в сезоне, Худобину осталось сыграть 1 матч.
«Бостон» на данный момент является самой мало пропускающей командой лиги – 156 голов в 63 матчах.
С его статистикой в сезоне можно ознакомиться здесь.