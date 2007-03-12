Геннадий Величкин: «Магнитка» готова технически и физически. Идем в плей-офф с хорошим настроением»

Вице-президент «Магнитки» Геннадий Величкин рассказал о подготовке команды к началу серии первого раунда плей-офф с .

– Наступает самое ответственное и напряженное время в сезоне. В каком настроении команда подходит к матчам плей-офф?

– Нормальное напряжение, тонизирующее. Команда подходит в хорошем состоянии, лидеры вернулись из национальных сборных, шесть человек.

У них тоже, в принципе, приподнятое состояние, вера в свои силы. Мы это много раз проходили, а вернее – проходим всю жизнь, каждый год, каждый сезон мы вступаем в плей-офф с таким напряженно-уверенным состоянием. Это спорт, здесь всякое бывает.

Мы верим, надеемся и будем работать. Команда в порядке, команда работает. Тренеры знают, что и как делать. Технически мы готовы, физически мы готовы. Травмированных игроков – минимум.

Поэтому идем в плей-офф с желанием, хорошим настроением и большим сердцем.

– Пару слов о сопернике, пожалуйста. До последнего момента было неясно, с кем начнет плей-офф.

– Мы меньше всего думали о том, на кого мы выходим. У нас была задача сыграть на финише хорошо, потому что самая лучшая тренировка – это последние игры перед плей-офф. Мы, в принципе, поставленную задачу выполнили.

А что касается соперников – посмотрите, на сколько очков отстают остальные команды от первого места на Востоке. Между вторым, третьим, четвертым и пятым местом разница в два-три очка.

То есть команды абсолютно все ровные, команды все хорошие, обученные, быстрые. Игры будут непростые, но мы надеемся, верим и приложим все силы, чтобы достойно выступить в плей-офф.

– «Металлург» впервые за последнее время начинает плей-офф на выезде. Насколько это довлеет в психологическом плане?

– Мы совершенно на это не обращаем внимания.

Потому что в плей-офф значимость своего поля все-таки не такую большую роль играет, как во время регулярного чемпионата, где, будем так говорить, не всегда и не все игроки работают на пределе.

А здесь – все работать будут на пределе, и мы все-таки надеемся на хороший магнитогорский десант в Екатеринбурге.

Всегда, когда наши болельщики там, мы слышим – дворец небольшой, всегда слышно поддержку. И мы рассчитываем, что наши болельщики нейтрализуют торсиду Екатеринбурга, – сказал Величкин.