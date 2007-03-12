Вадим Епанчинцев: «Хорошо бы олимпийцев из ЦСКА еще поводить по концертам»

Главный тренер «Спартака» Вадим Епанчинцев высказался перед началом серии первого раунда Кубка Гагарина с .

«Готовимся, ЦСКА хороший соперник, прекрасно нам знакомый. Времени не так много, но, к сожалению, как есть.

Все ребята в «Спартаке» понимают значимость матча, главное – восстановиться.

Характер, дисциплина, игра на команду каждого хоккеиста – если все это будет у нас присутствовать, шансы на успех будут.

Будем надеяться, сыграет нам на руку, что олимпийцы из ЦСКА были сильно заняты последнюю неделю. Хорошо бы их еще подольше поводили по концертам», – заявил Епанчинцев.