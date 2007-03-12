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    Иржи Секач: «Амур» бился за место в плей-офф и сейчас на ходу. Уверен, что будет сложная серия»

    Теги Ак Барс Амур КХЛ Кубок Гагарина Иржи Секач

    Нападающий «Ак Барса» Иржи Секач высказался по поводу противостояния с «Амуром» в первом раунде Кубка Гагарина.

    – Что можете сказать о сопернике?

    – Хоккеисты «Амура» бились за место в плей-офф и сейчас на ходу. Уверен, что будет сложная серия, но, надеюсь, мы победим.

    – В «Амуре» играют несколько чешских игроков, с которыми вы были на Олимпиаде. Обсуждали серию?

    – Конечно, мы обсуждали эту серию с парнями. Но на льду дружбы не будет. 

    – В Хабаровске осенью «Ак Барс» проиграл 1-3 и выглядел неважно. Помните тот матч?

    – Тяжело играть в Хабаровске. Но я бы не вспоминал тот матч сейчас.

    Нам не стоит обращать внимание на то, что было. Даже, если матч в плей-офф начнется в 4 утра, мы должны быть готовы играть.

    – 4 матча за 5 дней – это реально вытерпеть?

    – Тяжело играть четыре матча за пять дней, но мы были в таком графике летом на предсезонке.

    Поэтому будем готовы. Усталость больше в голове игроков, а не в теле, – сказал Секач.

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