Зинэтула Билялетдинов: «Амур» не случайно попал в плей-офф. Команда показала себя с хорошей стороны»

Главный тренер Зинэтула Билялетдинов высказался в преддверии старта серии первого раунда Кубка Гагарина против .

– Что скажете об «Амуре»?

– Я думаю, что они не случайно попали в плей-офф, команда показала себя с хорошей стороны. Очень хорошая, быстрая команда

– Зарипов тренируется в белом свитере. Что с ним?

– Ничего, готовится. На сегодняшний день мы приняли такое решение, что у нас будет играть тот состав, который есть.

– Он не попадает пока в состав?

– Он готовится. У нас все готовятся, те, кто не играет, в нашем составе, я говорю, чтобы понимание было и не задавали глупых вопросов.

Мы нацеливаем всех, чтобы готовились к следующему матчу. На сегодняшнюю игру может быть один состав, а на следующую другой..

– Малыхин готов?

– Да, единственная проблема, что у него не было игровой практики, – сказал Билялетдинов.