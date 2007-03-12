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    Зинэтула Билялетдинов: «Амур» не случайно попал в плей-офф. Команда показала себя с хорошей стороны»

    Теги Ак Барс Амур Данис Зарипов Зинэтула Билялетдинов КХЛ Кубок Гагарина Федор Малыхин

    Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов высказался в преддверии старта серии первого раунда Кубка Гагарина против «Амура».

    – Что скажете об «Амуре»?

    – Я думаю, что они не случайно попали в плей-офф, команда показала себя с хорошей стороны. Очень хорошая, быстрая команда

    – Зарипов тренируется в белом свитере. Что с ним?

    – Ничего, готовится. На сегодняшний день мы приняли такое решение, что у нас будет играть тот состав, который есть.

    – Он не попадает пока в состав?

    – Он готовится. У нас все готовятся, те, кто не играет, в нашем составе, я говорю, чтобы понимание было и не задавали глупых вопросов.

    Мы нацеливаем всех, чтобы готовились к следующему матчу. На сегодняшнюю игру может быть один состав, а на следующую другой..

    – Малыхин готов?

    – Да, единственная проблема, что у него не было игровой практики, – сказал Билялетдинов.

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