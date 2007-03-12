Семен Кошелев: «Авангард» не намерен ограничиваться одним раундом. Верим, что пройдем «Салават»

Нападающий Семен Кошелев ответил на вопросы в преддверии начала серии первого раунда Кубка Гагарина против «Салавата Юлаева».

– Вы верите, что пройдете Уфу?

– Мы все верим в то, что пройдем дальше.

Мы все выходим на лед только для этого, чтобы показывать хорошую игру и радовать своих болельщиков. Мы не собираемся ограничиваться одним раундом.

– Вы довольно скромный человек, но когда забили шайбу «Барысу» – это была буря, вы чуть не разбили стекло. Что чувствовали в этот момент?

– Если честно, хотелось прям на трибуны выпрыгнуть. Столько эмоций! Вы сами все видели.

– Насколько удобная команда? Разбирали, смотрели слабые и сильные стороны?

– Странный вопрос: удобная или неудобная. Удобных команд я не вижу здесь, потому что вы таблицу сами видели – там все очень плотно.

Я не могу даже выделить в нашей конференции какую-то команду, которая была бы явно сильнее остальных.

– Что будет самым основным в противостоянии с Уфой?

– Я думаю, в первую очередь – дисциплина. Важно не совершать глупых ошибок, потому что «Салават Юлаев» будет наказывать за них.

Самоотдача, характер и работа только на победу.

– Что скажете об их игре в большинстве? Насколько вы готовы этому противодействовать?

– Мы будем разбирать это. Вчера был выходной, а сегодня у нас будет еще собрание, и мы все разберем.

– Может быть, нужно оказывать давление на лидеров, не давать им принимать шайбы?

– Все правильно говорите. Нужно плотнее играть и с Умарком, и с Бурдасовым, которые играют на месте защитника в большинстве у Уфы.

Не давать им бросать, не давать пространство на площадке, – сказал Кошелев.