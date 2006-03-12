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    Евгений Медведев: «В «Салавате» играет одна их лучших троек нападения КХЛ. Это будет противостояние мастерства»

    Теги Авангард Салават Юлаев Евгений Медведев КХЛ Кубок Гагарина Кирилл Семенов Илья Михеев Семен Кошелев

    Капитан «Авангарда» Евгений Медведев поделился мыслями по поводу предстоящего старта серии первого раунда Кубка Гагарина против «Салавата Юлаева».

    – 1 марта, в день, когда все решилось, команда как-то следила за матчем «Адмирала»? По телевизору или, может быть, в социальных сетях?

    – Естественно, мы следили, тем более, что они начали матч раньше. Наверное, не без помощи «Адмирала» мы попали в плей-офф.

    Но это уже позади, впереди новый этап, первый раунд. Мы все рады тому, что мы прошли в следующий круг. Будем стараться!

    – Что скажете о сопернике, «Салавате Юлаеве»? Насколько это противостояние будет интересным? 

    «Салават Юлаев» – хорошая команда, которая играет сама и дает играть другим. Считаю, что это будет противостояние мастерства.

    Как я узнал вчера, в Уфе играет одна их лучших троек нападения в лиге. Думаю, серия будет очень интересной.

    – У Уфы еще и большинство достаточно серьезное. Команда успеет подготовиться к нейтрализации этого уфимского оружия? 

    – Мы в принципе весь сезон готовились в этому! Сейчас наши молодые ребята имеют хороший шанс проявить себя.

    Думаю, они сами не ожидали, что станут лидерами команды именно сегодня.

    Поэтому это прекрасный шанс показать себя, проявить и зарекомендовать, сказать свое слово.

    – Вы как дядька-наставник для этой молодежной тройки – Михеев – Семенов – Кошелев, постоянно выходите с ними. Что скажете, готовы они в свои небольшие годы взять на себя бремя лидерства именно в плей-офф? Ведь говорят, что плей-офф – это не для молодых?

    – Сейчас не приходится об этом спрашивать. У них есть замечательная возможность, да и сами они много сделали для того, чтобы стать лидерами.

    Поэтому, считаю, что они готовы играть в плей-офф. Да, будут ошибки, моменты, которые придется разбирать.

    Здесь тренерский штаб всегда начеку. Сам я, конечно, всегда готов их поддержать.

    – Возможно, эта победа, добытая за минуту до конца матча, как-то по-новому всколыхнула коллектив, добавила новых эмоций? 

    – Положительных эмоций было очень много. Постараемся перенести весь этот позитив на первую игру с «Салаватом», на завтра. Думаю, у нас все получится, – сказал Медведев.

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