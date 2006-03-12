Евгений Медведев: «В «Салавате» играет одна их лучших троек нападения КХЛ. Это будет противостояние мастерства»

Капитан Евгений Медведев поделился мыслями по поводу предстоящего старта серии первого раунда Кубка Гагарина против «Салавата Юлаева».

– 1 марта, в день, когда все решилось, команда как-то следила за матчем «Адмирала»? По телевизору или, может быть, в социальных сетях?

– Естественно, мы следили, тем более, что они начали матч раньше. Наверное, не без помощи «Адмирала» мы попали в плей-офф.

Но это уже позади, впереди новый этап, первый раунд. Мы все рады тому, что мы прошли в следующий круг. Будем стараться!

– Что скажете о сопернике, «Салавате Юлаеве»? Насколько это противостояние будет интересным?

– – хорошая команда, которая играет сама и дает играть другим. Считаю, что это будет противостояние мастерства.

Как я узнал вчера, в Уфе играет одна их лучших троек нападения в лиге. Думаю, серия будет очень интересной.

– У Уфы еще и большинство достаточно серьезное. Команда успеет подготовиться к нейтрализации этого уфимского оружия?

– Мы в принципе весь сезон готовились в этому! Сейчас наши молодые ребята имеют хороший шанс проявить себя.

Думаю, они сами не ожидали, что станут лидерами команды именно сегодня.

Поэтому это прекрасный шанс показать себя, проявить и зарекомендовать, сказать свое слово.

– Вы как дядька-наставник для этой молодежной тройки – Михеев – Семенов – Кошелев, постоянно выходите с ними. Что скажете, готовы они в свои небольшие годы взять на себя бремя лидерства именно в плей-офф? Ведь говорят, что плей-офф – это не для молодых?

– Сейчас не приходится об этом спрашивать. У них есть замечательная возможность, да и сами они много сделали для того, чтобы стать лидерами.

Поэтому, считаю, что они готовы играть в плей-офф. Да, будут ошибки, моменты, которые придется разбирать.

Здесь тренерский штаб всегда начеку. Сам я, конечно, всегда готов их поддержать.

– Возможно, эта победа, добытая за минуту до конца матча, как-то по-новому всколыхнула коллектив, добавила новых эмоций?

– Положительных эмоций было очень много. Постараемся перенести весь этот позитив на первую игру с «Салаватом», на завтра. Думаю, у нас все получится, – сказал Медведев.