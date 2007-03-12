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    Вячеслав Солодухин: «Это мой первый опыт плей-офф, постараюсь показать свои лучшие качества»

    Теги Авангард Салават Юлаев Вячеслав Солодухин КХЛ Кубок Гагарина

    Нападающий «Салавата Юлаева» Вячеслав Солодухин рассказал о подготовке к первому матче серии первого раунда Кубка Гагарина с «Авангардом».

    – Подготовка идет плану. Всех секретов раскрывать не будем. Вчера был такой восстановительный день, поговорили немного.

    Сегодня хорошо покатались, мы максимально готовы.

    – Для вас это будет первый плей-офф. Насколько важно будет проявить себя?

    – У меня будет полная самоотдача и максимальный настрой, каждая игра, как последняя. Надеюсь, что помогу команде.

    – Есть волнение или особенный настрой перед плей-офф?

    – Нет никакого волнения. Спокойно готовимся к первому раунду.

    – Накануне вы подписали новый контракт с «Салаватом Юлаевым». В связи с этим будут ли какие-то новые эмоции перед плей-офф?

    – Эмоции положительные, я рад остаться в такой команде с высокими задачами и целями. Конечно, все положительно.

    Как и вы сказали, это мой первый опыт плей-офф, поэтому постараюсь показать свои лучшие качества, – сказал Солодухин.

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