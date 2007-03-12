Герман Титов: «Салават» – мастеровитая команда, которая дает играть. Надеюсь, мы сможем выиграть серию»

Главный тренер Герман Титов дал комментарий в преддверии начала серии первого раунда Кубка Гагарина против .

– Система игры «Авангарда» при вас достаточно открытая, откровенная, атакующая. Вы предпочитаете высокий прессинг. Все-таки плей-офф – это немного другое соревнование. Будет ли как-то меняться тактика?

– Как я всегда говорю, команда должна играть от себя, навязывать сопернику свою волю, поджимать под себя.

Но, конечно, мы будем варьировать установку, смотря, как соперник будет играть. Все это мы учитываем и готовимся к серии.

– Судя по сегодняшней тренировке, наигрываются два атакующих звена – Сундстрема и Семенова, и два рабочих, разрушающих. Это так?

– Нет, я считаю, что в хорошей команде должны все четыре звена делать результат.

Звено Семенова в этом сезоне действительно лидер, может быть поэтому так показалось.

Но и в звене Хохрякова есть креативщики, Кугрышев и вернувшийся в строй Лемтюгов, надеюсь, тоже скажут свое слово.

– Иностранцы – Перселл и Петерссон – тоже в строю. Будут ли они играть?

– Будем решать завтра, в Уфе. Еще есть раскатка – посмотрим и тренерским штабом решим.

– То есть звено Перселл – Сундстрем – Петерссон может сыграть?

– Да, мы их сегодня поставили, и доктор должен сказать после процедур: если все будет хорошо – то они будут в строю.

– Есть мнение, что с Уфой проще, приятнее и интереснее играть, чем с Казанью. Согласны?

– Если честно, да. Это мастеровитая команда, которая играет и дает играть.

Я считаю, что и наша команда очень хорошо укомплектована, поэтому будет интересная серия. И надеюсь, что в этой серии мы выйдем победителями.

– В чем главное противостояние? Защита «Авангарда» против нападения «Салавата Юлаева»? Или вратарское противостояние?

– Плей-офф – это три компонента: спецбригады большинства, меньшинства и вратари.

Всегда это было, в том числе и во времена моей игровой карьеры. Я думаю, здесь других мнений быть не может. Эти три критерия будут определяющими.

– А психологический момент – тот факт, что зашли в плей-офф, забив гол на последней минуте? Насколько это сплотило коллектив?

– Во-первых, мы вырвали эту победу, проигрывая 1:3. И ребята показали, что у них есть характер, они не останавливались, верили до конца. И Бог вознаградил за терпение, желание войти в плей-офф.

Но мы уже забыли ту игру, и сейчас готовимся к новым. Ведь плей-офф – это новый чемпионат, другие игры, когда все начинается с нуля.

Здесь наш соперник на бумаге может быть и посильнее выглядит, но все покажет лед, как говорится. Игра покажет, кто сильнее на самом деле, – сказал Титов.