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    Герман Титов: «Салават» – мастеровитая команда, которая дает играть. Надеюсь, мы сможем выиграть серию»

    Теги Авангард Салават Юлаев Николай Лемтюгов КХЛ Кубок Гагарина Дмитрий Кугрышев Герман Титов Петр Хохряков Тедди Перселл Андре Петерссон Кирилл Семенов

    Главный тренер «Авангарда» Герман Титов дал комментарий в преддверии начала серии первого раунда Кубка Гагарина против «Салавата Юлаева».

    – Система игры «Авангарда» при вас достаточно открытая, откровенная, атакующая. Вы предпочитаете высокий прессинг. Все-таки плей-офф – это немного другое соревнование. Будет ли как-то меняться тактика?

    – Как я всегда говорю, команда должна играть от себя, навязывать сопернику свою волю, поджимать под себя.

    Но, конечно, мы будем варьировать установку, смотря, как соперник будет играть. Все это мы учитываем и готовимся к серии.

    – Судя по сегодняшней тренировке, наигрываются два атакующих звена – Сундстрема и Семенова, и два рабочих, разрушающих. Это так?

    – Нет, я считаю, что в хорошей команде должны все четыре звена делать результат.

    Звено Семенова в этом сезоне действительно лидер, может быть поэтому так показалось.

    Но и в звене Хохрякова есть креативщики, Кугрышев и вернувшийся в строй Лемтюгов, надеюсь, тоже скажут свое слово.

    – Иностранцы – Перселл и Петерссон – тоже в строю. Будут ли они играть?

    – Будем решать завтра, в Уфе. Еще есть раскатка – посмотрим и тренерским штабом решим.

    – То есть звено Перселл – Сундстрем – Петерссон может сыграть?

    – Да, мы их сегодня поставили, и доктор должен сказать после процедур: если все будет хорошо – то они будут в строю.

    – Есть мнение, что с Уфой проще, приятнее и интереснее играть, чем с Казанью. Согласны?

    – Если честно, да. Это мастеровитая команда, которая играет и дает играть.

    Я считаю, что и наша команда очень хорошо укомплектована, поэтому будет интересная серия. И надеюсь, что в этой серии мы выйдем победителями.

    – В чем главное противостояние? Защита «Авангарда» против нападения «Салавата Юлаева»? Или вратарское противостояние?

    – Плей-офф – это три компонента: спецбригады большинства, меньшинства и вратари.

    Всегда это было, в том числе и во времена моей игровой карьеры. Я думаю, здесь других мнений быть не может. Эти три критерия будут определяющими.

    – А психологический момент – тот факт, что зашли в плей-офф, забив гол на последней минуте? Насколько это сплотило коллектив?

    – Во-первых, мы вырвали эту победу, проигрывая 1:3. И ребята показали, что у них есть характер, они не останавливались, верили до конца. И Бог вознаградил за терпение, желание войти в плей-офф.

    Но мы уже забыли ту игру, и сейчас готовимся к новым. Ведь плей-офф – это новый чемпионат, другие игры, когда все начинается с нуля.

    Здесь наш соперник на бумаге может быть и посильнее выглядит, но все покажет лед, как говорится. Игра покажет, кто сильнее на самом деле, – сказал Титов.

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